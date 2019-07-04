Правила міняються: в «Жулянах» змінено умови паркування і тарифи



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Час безкоштовного перебування біля аеровокзального комплексу скорочено до п'яти хвилин

Аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) змінив умови під'їзду до терміналу і тарифікацію на короткочасну стоянку.

Згідно з оновленим прейскурантом, тепер після перетину шлагбаума при проїзді на площу біля терміналу водії мають лише 5 хвилин безкоштовного часу.

Спочатку аеропорт дозволяв перебувати біля аеровокзального комплексу без оплати стоянки 15 хвилин, пізніше безкоштовний час знаходження було скорочено до 10 хвилин.

Одночасно зі скороченням безкоштовного часу для транзиту до 5 хвилин підприємство ввело проміжний тариф 20 грн за 30 хвилин. До цього в разі перевищення безкоштовного часу знаходження водіям необхідно було заплатити як за повну годину стоянки.

Решта тарифів залишилися колишніми: година перебування на парковці коштує 40 грн, доба - 300 грн. Дані тарифи були введені в 2018 році і не змінювалися з того часу.

Нагадаємо, у вересні 2019 року аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) буде закритий на прийом/випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадкової смуги. Летовище не працюватиме з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня .

Джерело: avianews.com