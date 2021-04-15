Правила не для всіх. Кому під час локдауну не потрібні перепустки у транспорт

Під час локдауну пересування адвокатів столицею спростили

Адвокати мають право користуватися громадським транспортом Києва під час локдауну за службовими посвідченнями і не потребують спеціальних перепусток. Про це заявив сьогодні, 15 квітня, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами таке рішення ухвалене Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Переконаний, що навіть на час локдауну пересування адвокатів столицею має бути максимально спрощеним із метою здійснення ними належного захисту прав, свобод та інтересів наших співгромадян», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови подякував юристам Петру Рябенко, Зої Ярош, Надії Корінній за професійну адвокацію процесу.

За даними КМДА, кількість перепусток визначили «з досвіду попереднього локдауну в 2020 році», коли їх видали 400 тисяч.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.