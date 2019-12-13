Правоохоронці Київщини викрили дві нелегальні автозаправні станції (фото)



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На АЗС вилучено обладнання, резервуари для зберігання пального Фото: Прокуратура Київської області

АЗС працювали без дозвільних документів

У Білоцерківському районі Київської області правоохоронними органами припинено діяльність двох нелегальних автозаправних станцій.

«Під процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури працівниками поліції розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). У межах досудового розслідування процесуальним керівником прокуратури за оперативного супроводу ГУ ДФС у Київській області із залученням головного інспектора Білоцерківського РВ ГУ ДСНС України в Київській області проведено санкціоновані обшуки за місцем розташування нелегальних автозаправних станцій у м. Біла Церква та її околицях», - повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

Під час обшуків встановлено, що роздрібна торгівля бензином та дизельним паливом на автозаправних станціях здійснюється без належного оформлення дозвільних документів, а їх робота пов’язана з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, які становлять екологічну та техногенну небезпеку для людей та довкілля.

З метою припинення подальшої незаконної діяльності АЗС вилучено обладнання, резервуари для зберігання пального об’ємом 10 тис. літрів кожен, понад 7 тонн палива, грошові кошти, отримані від незаконної реалізації, a також документацію.

Досудове розслідування триває.