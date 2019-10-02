  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На одній зі столичних АЗС під час електрозарядки загорілася автівка

    • Розсилка
    На одній зі столичних АЗС під час електрозарядки загорілася автівка

    Рятувальники виїжджали на дві пожежі в автомобілях

    За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в приватному автотранспорті.

    Так, 1 жовтня о 07:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на проспекті Миколи Бажана, 7А зайнявся автомобіль Ford. О 08:20 бійці повністю загасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено панель приладів, лобове скло та лакофарбове покриття автівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 18:51 надійшов другий дзвінок щодо пожежі на одній із автозаправних станцій на проспекті Палладіна: під час зарядки електромобіля Renault виникла пожежа. О 19:19 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття переднього бампера.

    В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.

    Причини виникнення пожеж встановлюються.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС АЗС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ