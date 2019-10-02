На одній зі столичних АЗС під час електрозарядки загорілася автівка



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Рятувальники виїжджали на дві пожежі в автомобілях

За останню добу столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію пожеж в приватному автотранспорті.

Так, 1 жовтня о 07:55 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на проспекті Миколи Бажана, 7А зайнявся автомобіль Ford. О 08:20 бійці повністю загасили вогонь. Внаслідок пожежі пошкоджено панель приладів, лобове скло та лакофарбове покриття автівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 18:51 надійшов другий дзвінок щодо пожежі на одній із автозаправних станцій на проспекті Палладіна: під час зарядки електромобіля Renault виникла пожежа. О 19:19 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття переднього бампера.

В результаті цих двох пожеж ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожеж встановлюються.