Герус побачив «всі підстави» для зниження цін на пальне в Україні



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Протягом останніх тижнів відбулося зниження цін на дизель і бензин у гуртовому сегменті, проте роздрібнені ціни не змінилися

«Аналіз націнки (маржі), яка добряче виросла за останні декілька тижнів, показує, що на сьогодні є всі підстави для зниження цін на АЗС», - зазначив Герус

Глава енергетичного комітету Верховної Ради і нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус прогнозує, що бензин і дизель в Україні мають знизитися в ціні найближчим часом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Аналіз націнки (маржі), яка добряче виросла за останні декілька тижнів, показує, що на сьогодні є всі підстави для зниження цін на АЗС», - написав Герус.

Також він зазначив, що протягом останніх тижнів відбулося зниження цін на дизель і бензин у гуртовому сегменті, проте роздрібнені ціни не змінилися.

«Зараз є всі підстави, щоб 7 млн украінських автомобілістів виграли від конкуренції та ринкових трендів - купували нафтопродукти по нижчих цінах», - резюмував Герус.