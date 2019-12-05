  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Герус побачив «всі підстави» для зниження цін на пальне в Україні

    • Розсилка
    <span>Протягом останніх тижнів відбулося зниження цін на дизель і бензин у гуртовому сегменті, проте роздрібнені ціни не змінилися</span> - Герус побачив «всі підстави» для зниження цін на пальне в Україні
    Протягом останніх тижнів відбулося зниження цін на дизель і бензин у гуртовому сегменті, проте роздрібнені ціни не змінилися

    «Аналіз націнки (маржі), яка добряче виросла за останні декілька тижнів, показує, що на сьогодні є всі підстави для зниження цін на АЗС», - зазначив Герус

    Глава енергетичного комітету Верховної Ради і нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус прогнозує, що бензин і дизель в Україні мають знизитися в ціні найближчим часом.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Аналіз націнки (маржі), яка добряче виросла за останні декілька тижнів, показує, що на сьогодні є всі підстави для зниження цін на АЗС», - написав Герус.

    Також він зазначив, що протягом останніх тижнів відбулося зниження цін на дизель і бензин у гуртовому сегменті, проте роздрібнені ціни не змінилися.

    «Зараз є всі підстави, щоб 7 млн украінських автомобілістів виграли від конкуренції та ринкових трендів - купували нафтопродукти по нижчих цінах», - резюмував Герус.

    Читайте також статтю:
    нафтопродукти енергетика депутат бензин ціни АЗС Україна Андрій Герус пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ