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    Мешканцям Оболі вночі не радять користуватися водою: список вулиць і причина

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    Промивання труб влаштовують вночі, аби не створювати незручностей киянам - Мешканцям Оболі вночі не радять користуватися водою: список вулиць і причина
    Промивання труб влаштовують вночі, аби не створювати незручностей киянам
    Фото:ecosoft-market.com.ua

    У «Київводоканалі» радять вранці воду з крана спустити

    Сьогодні у ніч з 16 на 17 вересня з 23.00 до 5.00 на Оболоні промиватимуть водомережі. Мешканцям району рекомендують не користуватися водою, повідомляє «Київодоканал».

    Зокрема у зону робіт потраплять мережі Оболонського району, а саме:

    • Просп. Оболонський (від вул. Малиновського до ст. метро «Мінська»;
    • Просп. Г. Сталінграда (від № 2 до № 26);
    • Просп. Г. Сталінграда (від № 1 до № 33/35);
    • Вул. Тимошенка;
    • Вул. Йорданська;
    • Вул. Архипенка;
    • Вул. Малиновського;
    • Вул. Приозерна;
    • Вул. Прирічна.

    У «Київводоканалі» пояснюють, що промивка проводиться згідно з щорічним графіком, а вночі її проводять для того, аби не створювати незручностей киянам.

    Радять також не користуватися водою в зазначений час, а вранці воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

    Нагадаємо, минулого тижня «Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці.

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    Теги: Київ вода Київводоканал
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    Мешканцям Оболі вночі не радять користуватися водою: список вулиць і причина