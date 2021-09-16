Мешканцям Оболі вночі не радять користуватися водою: список вулиць і причина

У «Київводоканалі» радять вранці воду з крана спустити

Сьогодні у ніч з 16 на 17 вересня з 23.00 до 5.00 на Оболоні промиватимуть водомережі. Мешканцям району рекомендують не користуватися водою, повідомляє «Київодоканал».

Зокрема у зону робіт потраплять мережі Оболонського району, а саме:

Просп. Оболонський (від вул. Малиновського до ст. метро «Мінська»;

Просп. Г. Сталінграда (від № 2 до № 26);

Просп. Г. Сталінграда (від № 1 до № 33/35);

Вул. Тимошенка;

Вул. Йорданська;

Вул. Архипенка;

Вул. Малиновського;

Вул. Приозерна;

Вул. Прирічна.

У «Київводоканалі» пояснюють, що промивка проводиться згідно з щорічним графіком, а вночі її проводять для того, аби не створювати незручностей киянам.

Радять також не користуватися водою в зазначений час, а вранці воду з крана потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Нагадаємо, минулого тижня «Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці.