Злива та сильний вітер: якою буде погода у Києві 17 вересня

У другій половині дня у столиці почнеться дощ, який часом переходитиме в зливу

Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +20 градусів

Останній робочий день тижня у Києві буде похмурим та йтиме дощ. Про це свідчать дані погода УНІАН.

17 вересня в столиці весь день буде хмарно, у другій половині дня почнеться дощ, який часом переходитиме в зливу.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 градусів, а вдень максимально піднімуться до +20 градусів.

Україну накриє активний циклон: синоптик розказала, як довго протримається негода

Додасть осінньої свіжості вітер південно-східного і південного напрямків, який дутиме зі швидкістю до 5 м/с.

Атмосферний тиск протягом дня стрімко знизиться з 749 до 741 міліметра ртутного стовпа.

Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів