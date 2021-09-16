Злива та сильний вітер: якою буде погода у Києві 17 вересня
Вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +20 градусів
Останній робочий день тижня у Києві буде похмурим та йтиме дощ. Про це свідчать дані погода УНІАН.
17 вересня в столиці весь день буде хмарно, у другій половині дня почнеться дощ, який часом переходитиме в зливу.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14 градусів, а вдень максимально піднімуться до +20 градусів.
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Додасть осінньої свіжості вітер південно-східного і південного напрямків, який дутиме зі швидкістю до 5 м/с.
Атмосферний тиск протягом дня стрімко знизиться з 749 до 741 міліметра ртутного стовпа.
Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.
До слова, влітку столиця встановила 14 температурних рекордів
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