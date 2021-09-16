Суд розглянув скаргу жінки, яка примушувала племінника ходити в Московську церкву

Преображенська церква у місті Шумськ наразі перебуває під контролем представників РПЦ в Україні

Племінник поскаржився, що в їхній сім'ї часті суперечки на релігійному підгрунті

У Шумську Тернопільської області суд розглянув справу чоловіка, який вилаяв тітку та погрожував побиттям за те, що вона примушувала його відвідувати церкву Московського патріархату. Жінка після сварки викликала поліцію і написала на родича заяву про погрози.

Після відібраних усіх показів та свідчень правоохоронці справу передали до суду в Шумську. А 26 серпня 2021 року суддя Шумського районного суду Тернопільської області Оксана Катерняк розглянула адміністративну справу і матеріали, які надійшли з Відділення поліції № 1 (м. Шумськ) Кременецького райвідділу поліції головного управління Нацполіції України в Тернопільській області.

За протоколом справи, вранці, у понеділок, 17 травня цього року, між племінником та тіткою виникла суперечка в літній кухні, де вони спільно проживали.

«17 травня 2021 року близько 06:00 громадянин вчинив відносно своєї тітки насильство в сім`ї, а саме умисні дії психологічного характеру, що полягали у висловлюванні в її сторону нецензурними словами, погрожував фізичною розправою, але реальних дій не вчиняв, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров`ю 77-річній жінці, тим самим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 173-2 КУпАП», – йдеться у матеріалах судової справи.

У судовому засіданні правопорушник свою вину у скоєному правопорушенні не визнав. Чоловік пояснив, що тітка постійно до нього чіпляється, вимагає ходити до православної церкви московського патріархату. Натомість він бажає відвідувати українську православну, і через це в них в сім'ї виникають часті суперечки.

Вислухавши усі сторони, суд вирішив закрити провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності через відсутність складу правопорушення. Постанова набрала законної сили 7 вересня 2021 року.

Нещодавно митрополит Московської церкви закликав парафіянок шукати чоловіків у храмі. Також у Російській православній церкві порадили росіянкам маніпулювати прискіпливими чоловіками. На думку глави патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрея Дмитра Смирнова, жінкам слід краще вивчити своїх чоловіків, щоб змусити їх «дзигою крутитися».

Раніше представники Московського патріархату закликали заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ).

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

Також у РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території.

Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.

Джерело: Захід.НЕТ