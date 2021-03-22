Правоохоронці шукають бомбу в будинку поблизу Верховної Ради

Невідомі повідомили про мінування будинку на вулиці Грушевського

В урядовому кварталі правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування території біля адміністративної будівлі. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Києва.

«На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники», – говориться в повідомленні.

Правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи «мінера».

Як повідомляє «Обозреватель», мова йде про будинок, розміщений поряд з Верховною Радою.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося раніше, на початку березня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування столичного цирку та Міністерства культури. При цьому «мінери» вимагали відправити у відставку директора цирку.

Також 15 березня рятувальники почали евакуацію відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

Всього за 2021 рік пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснено 53 виїзди (за аналогічний період 2020 року 40 виїздів) по заявкам щодо мінування об’єктів Києва.