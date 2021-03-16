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    Чотири роки увʼязнення отримав «мінер»-рецидівст

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    Зловмисника раніше вже засуджували за подібні злочини - Чотири роки увʼязнення отримав «мінер»-рецидівст

    Зловмисника раніше вже засуджували за подібні злочини

    Останній обʼєкт, який «мінував» засуджений – пошта в Голосіївському районі

    Реальний строк за ґратами буде відбувати київський «мінер», що повідомляв про вибухівку начебто закладену у різних обʼєктах у Києві. Порівняно жорстке покарання обумовлено тим, що це не перший вирок даній особі за подібний злочин.

    «За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 судом засуджено до 4 років позбавлення волі чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України)» – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію «102» надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

    За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин у приміщенні не виявлено.

    У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 41-річний мешканець столиці, який був раніше засуджений за аналогічні злочини.

    Вироком Голосіївського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора, зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, вчиненому повторно, та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

    У понеділок, 15 березня, рятувальники почали евакуацію відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

    Це не перший випадок мінування торгового центру: 24 лютого надійшли повідомлення про мінування будівель ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», Gulliver і готелю «Інтерконтиненталь».

    Як повідомлялося, на вихідних у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування столичного цирку та Міністерства культури. При цьому «мінери» вимагали відправити у відставку директора цирку.

    Всього за 2021 рік пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснено 53 виїзди (за аналогічний період 2020 року 40 виїздів) по заявкам щодо мінування об’єктів Києва.

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    Теги: замінування рятувальники розслідування злочин вирок пошта
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