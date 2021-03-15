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    Невідомі «замінували» київський ТРЦ Gulliver

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    Це вже не перше &laquo;мінування&raquo; столичного ТРЦ - Невідомі «замінували» київський ТРЦ Gulliver
    Це вже не перше «мінування» столичного ТРЦ
    Фото: kievvlast.com.ua

    Рятувальники почали евакуацію відвідувачів торгового центру

    У понеділок, 15 березня, рятувальники почали евакуацію відвідувачів торгово-розважального центру Gulliver через повідомлення про його замінування.

    Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Киев сейчас».

    Наразі торговельний центр оточили правоохоронці, територію огородили обмежувальними стрічками.

    Людей до приміщення не пускають, а тих, що знаходились у ТРЦ евакуюють. Очікують прибуття вибухотехніків.

    Це не перший випадок мінування торгового центру: 24 лютого надійшли повідомлення про мінування будівель ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, «Атмосфера», «Караван», «Блокбастер», «Магеллан», «Плаза», «Глобус», Gulliver і готелю «Інтерконтиненталь».

    Як повідомлялося, на вихідних у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування столичного цирку та Міністерства культури. При цьому «мінери» вимагали відправити у відставку директора цирку.

    Всього за 2021 рік пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснено 53 виїзди (за аналогічний період 2020 року 40 виїздів) по заявкам щодо мінування об’єктів Києва.

    Теги: Київ замінування рятувальники столиця надзвичайна ситуація
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