Названа кількість пожеж у Києві протягом минулого тижня

Рятувальники здійснили 224 виїзди, в тому числі на 103 пожежі

За період з 8 по 14 березня пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 224 виїзди. З них вогнеборці ліквідували 103 пожежі.

Як повідомляє ДСНС, протягом тижня на пожежах загинуло 4 особи, травмовано 2 особи, було врятовано 1 особу, та евакуйовано 80 осіб.

За вказаний період на водних об’єктах міста Києва загинула 1 особа. Всього з початку 2021 року у водоймах Києва врятовано 8 осіб (з них 3 дитини) та 5 осіб загинуло.

Зазначається, що протягом тижня підрозділи гарнізону 10 разів виїжджали на виклики щодо мінувань. Всього за 2021 рік здійснено 53 виїзди (за аналогічний період 2020 року 40 виїздів) по заявкам, щодо мінування об’єктів Києва.

Зокрема учора через повідомлення про мінування було евакуйовано понад 600 відвідувачів Національного цирку України. Терористи вимагали відставки директора закладу.