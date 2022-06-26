Окупанти стягують сили до Слов’янська: хочуть повторити сценарій Маріуполя

Наразі вся лінія зіткнення під обстрілами

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська. Про це Кириленко заявив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, повідомляє Донецька ОВА.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють. Ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію», – сказав Кириленко.

Керівник Донецької ОВА повідомив, що наразі вся лінія зіткнення під обстрілами російських окупантів.

Відбувалися обстріли Курахового, ракетний удар по Констянтинівці. Наразі там розбирають завали, на щастя, потерпілих там немає. Просто зараз проходять обстріли Авдіївки, повідомив голова ОВА.

«А взагалі вся лінія – під постійними обстрілами. На жаль, ми до цього вже звикли. Цивільна інфраструктура руйнується повністю ворогом, втім наші мужні захисники тримають оборону і ворог в жодному напрямку не просунувся», – додав Кириленко.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині не припиняються обстріли по всій лінії фронту. Активно росіяни стріляли цієї ночі у Бахмутському районі: в Бахмутській, Торецькій, Соледарській і Світлодарській громадах.