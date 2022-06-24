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    Події в Україні

    Окупанти частково дозволили евакуацію з Маріуполя

    За порушення комендантської години маріупольців відправляють до&nbsp;фільтраційного табору - Окупанти частково дозволили евакуацію з Маріуполя
    За порушення комендантської години маріупольців відправляють до фільтраційного табору
    фото з відкритих джерел

    Пропускають приватні авто

    Російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто. Про це повідомив радник мера міра Петро Андрющенко.

    «Фіксуємо пом’якшання режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Беряднськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце», – написав Андрющенко.

    Радник мера нагадав, що в Маріуполі діє коменданться година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00. Для всіх інших з 23:00. Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором.

    Раніше повідомлялося, що за вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

    У Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна окупація радник #stoprussia
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    Окупанти частково дозволили евакуацію з Маріуполя