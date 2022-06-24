Окупанти частково дозволили евакуацію з Маріуполя

Пропускають приватні авто

Російські війська дозволили виїжджати з Маріуполя в сторону Запоріжжя. Рашисти почали частково пропускати приватні авто. Про це повідомив радник мера міра Петро Андрющенко.

«Фіксуємо пом’якшання режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Беряднськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого, такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням війсьового контингету може черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце», – написав Андрющенко.

Радник мера нагадав, що в Маріуполі діє коменданться година. Для дітей віком до 16 років з 21:00 до 05:00. Для всіх інших з 23:00. Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором.

Раніше повідомлялося, що за вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

У Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Читайте також: