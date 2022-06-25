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    Думки вголос

    «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників

    У Петербурзі з феєрверками пройшов фестиваль випускників Червоні вітрила - «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників
    У Петербурзі з феєрверками пройшов фестиваль випускників Червоні вітрила

    Росіяни отримують задоволення, коли знущаються над іншими людьми

    Мовою оригіналу

    В Петербурге с размахом и фейерверками прошел фестиваль выпускников Алые паруса. При этом добрые россияне радостно отчитались, что вели прямую трансляцию в Мариуполь.

    В тот самый разрушенный Мариуполь, где из-за России нет никаких выпускных. Потому что их армия разрушила школы и университеты, а детей и их родителей просто поубивала, и у них никогда уже не будет выпускного.

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    «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників
    «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників
    «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників

    Представляю, с какой «радостью» обитатели мариупольских руин наблюдали на передвижных экранах это феерическое шоу.

    Россияне мало того, что убийцы, они абсолютно бесчеловечные выродки и садисты, которые получают удовольствие от изощренных издевательств над людьми.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    «Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників