«Добрі» росіяни для знищеного РФ Маріуполя провели пряму трансляцію фестивалю випускників

Росіяни отримують задоволення, коли знущаються над іншими людьми

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В Петербурге с размахом и фейерверками прошел фестиваль выпускников Алые паруса. При этом добрые россияне радостно отчитались, что вели прямую трансляцию в Мариуполь.

В тот самый разрушенный Мариуполь, где из-за России нет никаких выпускных. Потому что их армия разрушила школы и университеты, а детей и их родителей просто поубивала, и у них никогда уже не будет выпускного.

Представляю, с какой «радостью» обитатели мариупольских руин наблюдали на передвижных экранах это феерическое шоу.

Россияне мало того, что убийцы, они абсолютно бесчеловечные выродки и садисты, которые получают удовольствие от изощренных издевательств над людьми.

Джерело: блог Дениса Казанського

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