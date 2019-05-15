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    Новини

    Правоохоронці затримали киянина, який «замінував» школу

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали киянина, який «замінував» школу

    Молодику загрожує до 6 років позбавлення волі

    Столичними правоохоронцями оголошено підозру чоловіку, який 4 травня здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху школи №186 у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    За результатами огляду фахівцями зазначеного приміщення вибухових пристроїв, а також вибухонебезпечних речовин не було виявлено.

    За підозрою у неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян затримано 33-річного місцевого мешканця.

    На сьогодні зловмиснику оголошено підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

    За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у суботу, 11 травня, до поліції Києва надійшли повідомлення про замінування супермаркетів АТБ, «Сільпо», «Новус», «Варус», «Дитячого світу» на Дарниці та терміналу А аеропорту «Київ» («Жуляни»), в ТРЦ «Квадрат» на Воскресенці, Петрівці і Борщагівці.

    За тиждень з 6 по 12 травня пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 68 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього з початку 2019 року здійснено 314 виїздів (за аналогічний період 2018 року – 57 виїздів) по заявках щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

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