У Броварах «пронумеровані» бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата «Слуги народу», - ЗМІ

Нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари

Під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це надалі могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Про це пише «Телеграф».

Як виявилося, «нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від «Слуги народу» Дмитром Ратникова.

Броварська міська ТВК визначила виконавцем друку виборчих бюлетенів ПП «КП «Укрсіч», з яким укладає договір № 1 / 13-10 від 15.10.2020. В той же день ПП «КП «Укрсіч» уклало договір субпідряду № 15/10 / 20- 3 з ТОВ «Новий друк» (обидва підприємства знаходяться за однією адресою - Київ, вул. Магнітогорська, 1), яким дає завдання субпідряднику виготовити печатку всіх виборчих бюлетенів на вибори Броварського міського голови та вибори депутатів Броварської міської ради. У специфікації до договору субпідряду Сторони прямо встановлюють, що виборчий бюлетень в якості міри захисту повинен містити нумерацію.

У день виборів виборці виявили, що бюлетень і корінець до нього містять однакову нумерацію. В результаті є можливість проконтролювати волевиявлення кожного виборця через корінець бюлетеня.

Друкарня «Новий друк» - «сімейний» бізнес сім'ї Ратникова. Її засновником є вітчим Дмитра - Клименко Володимир Михайлович. Він кінцевий бенефіціар цієї компанії. Тут працювала його мати - Клименко Наталія Василівна, Дмитро друкував власну газету «7 днів».

Тут він видав свою книгу під назвою «Бровари. Моє місто - мій дім», друкував передвиборну агітацію на виборах.

Друкарня «Новий друк» є засновником ТОВ «Обнова» - підприємства, де Дмитро Ратников довгий час працював на посаді директора. Тут до 2010 працювала і дружина Дмитра - Наталя.

Ці факти розслідують правоохоронні органи, тому доля виборів в Броварах - «під великим питанням».