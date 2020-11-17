Центрвиборчком сформував новий склад Броварської ТВК для перевиборів (список)

Дата перевиборів у Броварах поки що не призначена

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії в Київській області. Таке рішення ухвалено на засіданні ЦВК 16 листопада, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

«Рішення прийняте у зв’язку з тим, що рішенням суду достроково припинено повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язано новий склад цієї виборчої комісії провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови», - зазначається в повідомленні.

Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

Новий склад Броварської міської ТВК

Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобов’язано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність до вимог виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови.

Як повідомлялося, 9 листопада Київський окружний адміністративний суд за позовом кандидата на посаду броварського міського голови Андрія Саука визнав такими, що не відбулися, вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади, і зобов’язав ТВК провести повторні вибори.

Броварська територіальна виборча комісія заявила, що оскаржуватиме це рішення суду.

11 листопада апеляційний суд залишив без зміни рішення Київського окружного адміністративного суду, яким вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади визнано такими, що не відбулися, і зобов’язав призначити повторні вибори.

Як відомо, під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це надалі могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Виявилося, що «нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від «Слуги народу» Дмитром Ратнікова.

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