Другий тур виборів: екснардеп Чорновіл обізвав жителів Львова «львівцями»

Політичну ситуацію у Львові колишній нардеп назвав «трешем»

Колишній народний депутат від Партії регіонів, політолог Тарас Чорновіл назвав жителів міста Львова «львівцями» після завершення другого туру виборів міського голови.

Він також проілюстрував допис у Facebook фотографією отари овець із зеленою шерстю, ймовірно, натякаючи на партійні кольори «Слуги народу».

«Подивився на екзитполи. Ну й живіть собі тепер із цим. Львів'янам респект і співчуття, бо вони виявилися в меншості в рідному місті, а львівцям... варіться самі тепер у своєму минулому. І не пробуйте більше скаржитися, що вам щось не так робить «зелена» центральна чи така сама «зелена» місцева влада», – написав Чорновіл.

Він зазначив, що на виборах президента у 2019 році львів'яни не підтримали Володимира Зеленського, а «за рік підтримали єдиного мера великого міста в Україні, який ледь не в задницю його цілував».

«Особливе презирство й огида до тих, хто роками ниє й нарікає, а сьогодні так і не підніс свою дупу й не пішов проголосувати», – заявив екснардеп.

Політичну ситуацію у Львові він назвав «трешем».

«Місто, де слуги навіть до ради не попали, стало чи не єдиним безумовним успіхом для Зеленського та його компанії. Ґудбай, моя колишня мала батьківщино. Іґноре аль», – резюмував уродженець Львова Чорновіл.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

У Львові за крісло міського голови боролися чинний мер Андрій Садовий та кандидат від «ЄС» Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40%, а Синютка - 31%.

Екзит-поли студії Савіка Шустера показали перемогу у другому турі чинного мера Садового, який отримав 62,8%, його опонент Синютка - 37,2%.

Також повідомлялося, що Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.