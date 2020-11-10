Скандал із пронумерованими бюлетенями призвів до перевиборів у Броварах

Офіційна дата перевиборів у Броварах поки не оголошена

Суд визнав вибори у Броварах такими, що не відбулися

9 листопада Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов про визнання протиправними рішення Броварської міської територіальної виборчої комісії та визнав вибори голови Броварської об'єднаної територіальної громади (міського голови) і депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади (міськради) такими, що не відбулись. Рішення винесено за позовом кандидата на посаду міського голови від партії «Голос» Андрія Саука.

Підставою для позову стали пронумеровані бюлетені.

Суд також скасував постанову ТВК про призначення повторного голосування з виборів броварського міського голови.

Рішенням суду броварську ТВК зобов'язали «повторно провести місцеві вибори голови Броварської об'єднаної територіальної громади (міського голови) і депутатів Броварської об'єднаної територіальної громади».

Витяг з рішення суду оприлюднив представник партії «Голос» Сергій Іллюхін

Офіційна дата нових виборів поки не оголошена і визначиться згодом. Однак згідно з законодавством вибори мають відбутися не раніше середини січня наступного року.

Зазначимо, що до суду стосовно скасування результатів одночасно звернулись представники трьох броварських політичних сил: Ігор Сапожко та «Команда Ігоря Сапожка – «Єдність», Андрій Саук та партія «Голос» та самовисуванець на пост міського голови Юрій Маслак.

Як повідомлялося, під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це надалі могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Як виявилося, «нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від «Слуги народу» Дмитром Ратникова.