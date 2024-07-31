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Продавали неіснуючі генератори: на Київщині судитимуть організовану групу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Продавали неіснуючі генератори: на Київщині судитимуть організовану групу
фото ілюстративне: Борис Корпусенко

Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення

Київська обласна та Броварська окружна прокуратури направили до суду звинувачення стосовно трьох учасників організованої групи. Їх підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через блекаути.

У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили.

«У такий спосіб обвинувачені ошукали 33 особи і заволоділи понад 1,2 млн грн. Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи

Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи. Відносно четвертого виконавця організованої групи матеріали розслідування виділено в окреме кримінальне провадження у зв’язку з перебуванням останнього в розшуку», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП Нацполіці України.

За ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення. 

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Теги: слідство генератор блекаут шахрайство

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