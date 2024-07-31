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ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Володимир Кудрицький
фото з відкритих джерел

Позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК «Укренерго»

Детективи НАБУ не перевіряли причетність голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького до схеми з безоплатного постачання електроенергії компанії «Юнайтед Енерджі», обмежившись перевіркою підлеглих голови. ВАКС зобов’язав детективів відкрити нове провадження й перевірити причетність очільника «Укренерго». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу слідчого судді ВАКС.

Як йдеться у рішенні, позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК «Укренерго».

У судовій заяві зазначається, що під час розслідування було встановлено, що НЕК «Укренерго» не вжило належних заходів, передбачених главою 1.7 розділу І правил ринку. Зокрема, не було вчасно присвоєно ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний» та не було направлено до АТ «Ощадбанк» довідку про прострочену заборгованість компанії за небаланси електроенергії.

Це могло призвести до накопичення значних обсягів негативних небалансів електроенергії у «Юнайтед Енерджі» та збільшення їхньої заборгованості перед НЕК «Укренерго», яку так і не було погашено.

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НАБУ відмовило позивачу, зазначивши, що «за результатами розгляду заяви не виявлено обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення». Детектив НАБУ повідомив, що питання, порушені у заяві позивача, вже розслідуються у кримінальній справі щодо зловживання службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», які порушили правила ринку і не вжили заходів щодо ТОВ «Юнайтед Енерджі», що призвело до безоплатного постачання електроенергії.

У квітні 2024 року було оголошено підозру начальнику Департаменту адміністратора розрахунків «Укренерго» Дмитру Кондрашову, проте після перевірки слідство не встановило причетності до цього голови правління НЕК.

Втім, суддя зазначила, що попри запевнення детектива про те, що НАБУ перевіряло причетність Кудрицького, і доказів його причетності знайдено не було, детектив не надав жодного підтвердження своїх слів.

Через відсутність цих підтверджень слідча суддя постановила зобов’язати уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою позивача про кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Теги: слідство суддя розслідування Укренерго

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