Тримайте дистанцію! Рятувальники нагадали про правила використання генераторів під час блекаутів

Наслідки вибуху генератора на балконі у будинку в Івано-Франківську

Відстань від генератора до будівель з вікнами має складати мінімум шість метрів

В Україні збільшлася кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції або ж паливні генератори. Часто фактором загорання стає неправильне розташування пристрою, тож у розмові з «Главкомом» речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров нагадав про основні правила користування генераторами під час знеструмлень.

За словами надзвичайника, при використанні паливного генератора важливо забезпечувати належну протипожежну відстань від будівель та вікон, тримати такі пристрої сухими, обмежити доступ до них стороннім особам, особливо дітям, або тваринам.

Відстань від генератора до будівель з вікнами має складати мінімум шість метрів. Якщо ж навколо суцільні стіни з негорючих матеріалів без вікон, то відстань має бути не менше метра, пояснив Павло Петров. Також важливо, щоб генератор був встановлений на рівному майданчику, аби стійко тримався.

Серед інших правил безпеки експерт наводить такі:

Не можна забувати робити перерви, які передбачені паспортом виробника, в роботі генераторів;

Забороняється заправляти генератори при працюючому або неохолодженому двигуні та об'єднувати декілька генераторів у ланцюг;

Генератори, які працюють на паливі, необхідно розміщувати тільки ззовні будівлі, бажано під навісом або в окремо розташованому технічному просторі, приміщенні, де є вентиляція.

«Будь-яке пошкодження електричних дротів слід негайно усувати і не користуватися несправним генератором, сподіваючись, що неприємності якось вас оминуть», – наголосив речник Головного управління ДСНС у місті Києві.

Павло Петров додав: якщо генератор несподівано припинив працювати, то краще віддати його в ремонт, але в жодному разі не намагатися ремонтувати самому. Якщо ж генератор коротить або вже починається пожежа, потрібно негайно повідомити ДСНС за номером 101.

Нагадаємо, ДСНС уже фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

До слова, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.