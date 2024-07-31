«Не продавайте генератори». Гендиректор Yasno звернувся з проханням до українців

Наступні декілька місяців для України можуть пройти з мінімальними обмеженнями світла

Попри те, що в Україні покращилася ситуація в енергосистемі та значно зменшилися відключення світла, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко все ж радить не розслаблятися. Відповідну заяву він зробив у Facebook.

«Одразу наголошую, що консенсусний прогноз не змінився. Не продавайте генератори. По можливості готуйтесь. З великою ймовірністю знадобиться. Це, як страховка. Ми ж її купуємо не для того, щоб обовʼязково скористатися. А щоб була можливість скористатись в необхідний момент», – каже він.

За словами Коваленка, щоб ситуація в енергосистемі покращилася – склалося дуже багато чинників.

«Вийшли з ремонту енергоблоки АЕС, на вулиці стало прохолодніше. Але найважливіше – це тяжка робота енергетиків. За прогнозами Укренерго, якщо не буде обстрілів енергосистеми, ми можемо пройти осінь із мінімумом відключень», – розповів гендиректор Yasno.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 31 липня, відключення світла за графіками не прогнозуються.

Раніше член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла.

Як повідомлялося, в українській енергосистемі наразі найкраща ситуація спостерігається у денні години – з 11:00 до 15:00. На додачу до інших потужностей в цей час ефективно працюють сонячні електростанції. Тому «Укренерго» закликає використовувати енергозатратні прилади у денні години.