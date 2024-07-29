Розслідування замаху:Трамп погодився поспілкуватися з представниками ФБР

Кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії

Раніше ФБР заявило, що під час інциденту 13 липня у Пенсільванії у Трампа влучила куля або її осколок

Кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп погодився поспілкуватися із представниками ФБР у межах розслідування замаху на нього, який стався під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії. Про це повідомляє АР з посиланням на спеціального агента Кевіна Роджека, відповідального за роботу відділення ФБР у Піттсбурзі (штат Пенсільванія).

Зазначається, що таке спілкування є частиною стандартного протоколу ФБР щодо спілкування з жертвами федеральних злочинів під час розслідування.

Раніше ФБР заявило, що під час інциденту 13 липня у Пенсільванії у Трампа влучила куля або її осколок.

«Ми хочемо дізнатися його точку зору на те, що він бачив. Це стандартне інтерв’ю з потерпілим, яке ми проводили б з будь-якою іншою жертвою злочину за будь-яких інших обставин», – заявив Роджек.

За його словами, після близько 450 інтерв'ю ФБР склало портрет стрільця, Томаса Метью Крукса, як 20-річного «високоінтелектуального», але відлюдькуватого хлопця, основним соціальним колом якого була сім'я.

ФБР не виявило мотивів, чому він обрав мішенню Трампа, але слідчі вважають, що стрілянина була ретельно спланована. Підготовка включала придбання хімічних речовин, які, на думку слідства, були використані для створення вибухових пристроїв, знайдених у машині Крукса і в його будинку. Також нападник використав безпілотник приблизно за 180 метрів від місця проведення мітингу за кілька годин до події.

Крім того, за словами Роджека, Крукс шукав в інтернеті інформацію про масові розстріли, саморобні вибухові пристрої, електростанції та замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, скоєний у травні. Також нападник шукав у Мережі інформацію про те, як був убитий президент США Джон Кеннеді в 1963 році.

Роджека відзначив «надзвичайну співпрацю» батьків Крукса зі слідством. Батьки заявили, що не знали про плани Крукса, і слідчі не мають підстав сумніватися в цьому, додали у ФБР.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.