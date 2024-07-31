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На Дніпропетровщині двоє неповнолітніх підпалили авто військового і волонтера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині двоє неповнолітніх підпалили авто військового і волонтера
Як встановило слідство, на рахунку підозрюваних – підпал двох автомобілів
фото: пресслужба поліції

З місць злочинів вилучено речові докази, за якими проведено ряд судових експертиз

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліцейські затримали двох неповнолітніх. Вони підпалили автомобілі військового та волонтера. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як встановило слідство, на рахунку підозрюваних – підпал двох автомобілів, які належать діючому військовослужбовцю та волонтеру.

Злочини сталися 26 червня та 4 липня у місті Кам’янське. В результаті злочинних дій підозрюваних вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів – моторний відсік, капот та фари. З місць злочинів вилучено речові докази, за якими проведено ряд судових експертиз.

Правоохоронці також провели комплекс слідчих та оперативних заходів та встановили осіб, причетних до підпалів. Ними виявились 17-річні хлопець та дівчина, мешканці Кам’янського. Напередодні скоєння злочинів вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі – палили військові автомобілі.

Обом неповнолітнім вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Наразі тривають слідчі заходи. Правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб Росії.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру у навмисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому сину. 

Нагадаємо, представники російських спецслужб вербують підлітків для дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, росіяни за гроші пропонують палити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України.

Теги: гроші слідство військові росіяни

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