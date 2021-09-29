Битва за Київ: Кличко найняв юридичну компанію

Юридична компанія здійснить аналіз корупційних звинувачень, висунутих за останній час на адресу столичної влади

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Прямий».

«Я хочу повідомити, що Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо здійснення аналізу та надання юридично-правової оцінки корупційним звинуваченням, висунутим за останній час на адресу столичної влади. Місто прагне аби ці факти були оцінені незалежними фахівцями з метою подальшого реагування. Нам вкрай важливо, щоб була оприлюднена об’єктивна інформація, а не маніпуляції, які відбуваються останнім», – зазначив мер.

Кличко підкреслив, що масові обшуки, які паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, і які тривають вже кілька місяців, є системним, політично мотивованим тиском на владу Києва.

«Комусь не хочеться, аби в столиці відбувалися зміни, наводили лад. Лунає неправдива інформація, звинувачення. І що стосується Муніципальної варти, інших речей. Того ж паркування, – сказав мер. – Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади та мене особисто та на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проєктів. І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації.