ДБР заявляє про викриття «корупційних схем» столичної влади на мільярди гривень

Правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА

Державне бюро розслідувань оприлюднило перелік комунальних підприємств, посадовців яких підозрюють у корупції

Державне бюро розслідувань заявляє, що викриття та припинення корупційних дій посадовців Київської міської державної адміністрації, а також депутатів Київської міської ради є для нього пріоритетом. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва. За попередніми оцінками системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн», – ідеться в повідомленні.

За даними ДБР, «основним механізмом розкрадання коштів громади є їх неефективний та безконтрольний перерозподіл керівництвом КМДА між 128 комунальними підприємствами».

Повідомляється, що працівники ДБР у межах окремих кримінальних проваджень вже виявили та належним чином перевіряють можливі протиправні дії службових осіб:

керівництва Комунального підприємства лісопаркового господарства «Конча-Заспа» Комунального об’єднання «Київзеленбуд» (засновник – КМДА) та Національного природного парку «Голосіївський»;

службовців Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, що перебуває у віданні КМДА;

посадовців Комунального підприємства «Спортивний комплекс» виконавчого органу КМР (КМДА);

депутатів Київської міської ради та посадових осіб КП «Київпастранс»;

керівництва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) та ПАТ «АК «Київводоканал»;

службових осіб КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Київтеплоенерго», КП «Плесо», КП «Київреклама» та КП «Київкомунсервіс» під час проведення тендерних закупівель;

службових осіб Департаменту освіти і науки ВО КМР (КМДА) та його структурних підрозділів;

чиновників КП «Київжитлоспецексплуатація» ВО КМР (КМДА).

Досудові розслідування тривають.

Продовжується робота і щодо викриття інших потенційних кримінальних правопорушень посадовців.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунути його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.