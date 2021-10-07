Кличко звинуватив ДБР у дезінформації та роботі за вказівками згори

Звинувачення, які лунають останнім часом, – продовження тиску на столичну владу, втручання в її діяльність та знищення її репутації, заявив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав Державне бюро розслідувань не дискредитувати правоохоронний орган своїми заявами, а за наявності доказів про зловживання столичної влади – передавати справи до суду. Про це Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Ми сьогодні забезпечуємо життєдіяльність міста, працюючи в умовах, коли тиск на міську владу триває. Численні обшуки продовжуються, дестабілізується робота комунальних підприємств. Лунають гучні заяви та маніпуляції. Останнім виступом на публіку здивувало ДБР, – наголосив мер. – Якщо ДБР – неупереджений правоохоронний орган, то дивним виглядає чергове намагання через пресу розповсюджувати свої припущення і звинувачення на адресу столичної влади. І це з формулюваннями «за попередніми оцінками… може завдавати збитків…» Ви говорите про якісь збитки на 10 мільярдів?! Має бути доказова база, вироки суду, які набрали законної сили. А не припущення та «попередні оцінки». На підставі чого вони визначені? Якщо у вас є докази за результатами розслідувань, – оприлюдніть їх, передавайте справи до суду. Якщо ні – не займайтеся піаром та дезінформацією, не дискредитуйте правоохоронний орган і не дозволяйте використовувати його в політичних чи в особистих інтересах!».

Кличко зазначив, що міська влада зацікавлена в упередженні корупції, виявленні корупційних дій і в притягненні винних до відповідальності.

«Ми самі передали сотні матеріалів щодо порушень, які виявили під час внутрішніх аудитів і перевірок. Де результати розслідувань у цих справах? Скількох чиновників притягнули до відповідальності? Звинувачення, які лунають останнім часом і які не мають доказів у судах, – ніщо інше, як продовження тиску на столичну владу, втручання в її діяльність та знищення її репутації. Правоохоронні органи зобов’язані діяти за законом і в межах своїх повноважень, а не за вказівками згори та виключно заради чергового медійного ефекту», – додав мер столиці.

Кличко наголосив, що і він, і столична влада готові до взаємодії з правоохоронними органами та сприяння їх діяльності. Але якщо це – конструктивна взаємодія та сприяння законній діяльності, а не виконання правоохоронцями політичних замовлень.

Нагадаємо, днями ДБР заявило, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.