Черговий виток обшуків у Києві: столична влада заявляє про тиск

Обшуки паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації вважає політичною акцією і системним тиском численні обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади. Так у Департаменті відреагували на обшуки, які 16 серпня проводить Подільська окружна прокуратура спільно з поліцією у приміщенні Департаменту транспортної інфраструктури, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та у підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

«Усе це спрямоване на створення негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів», – підкреслили в КМДА.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звертає увагу, що документи щодо об’єкта «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» неодноразово вилучалися та перевірялися представниками правоохоронних органів.

Зазначається, що Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» завжди сприяють правоохоронним органам та надають всі необхідні документи. І цього разу – не виняток.

Департамент підкреслює, що діяльність його та комунального підприємства є прозорою, тож переконаний, що об’єктивна і неупереджена перевірка встановить істину.

Як повідомлялося, 16 серпня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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