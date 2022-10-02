Прощання з театральним критиком Олегом Вергелісом відбудеться 3 жовтня у театрі імені Франка
Поховають Олега Вергеліса на Батьківщині у селі Мала Сквирка Білоцерківського району, що на Київщині
У Національній спілці театральних діячів України повідомили дати прощання з театральним і кінокритиком Олегом Вергелісом.
У понеділок, 3 жовтня, о 13:00 у Києві можна востаннє побачити знакового автора у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.
Поховають Олега Вергеліса на Батьківщині у селі Мала Сквирка Білоцерківського району, що на Київщині. Похорон розпочнеться о 12:00 у вівторок, 4 жовтня.
Нагадаємо, про смерть критика стало відомо 30 вересня.
Олег Анатолійович Вергеліс – український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, редактор відділу культури тижневика «Дзеркало тижня», педагог. Заслужений журналіст України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки журналістів України.
В січні 2020 року став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Вергеліс – автор публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури, який багато писав для «Главкома». Редакція «Главкома» висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Олега Вергеліса рідним, друзям, а також всім тим, хто знав цю світлу людину.
Раніше повідомлялося, що Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребував допомоги.
Матеріали Олега Вергеліса на «Главкомі» читайте тут, також читайте його колонку.
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