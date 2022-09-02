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Відомий театральний критик Олег Вергеліс потребує допомоги

Надія Клочко
glavcom.ua
Відомий театральний критик Олег Вергеліс потребує допомоги
Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребує допомоги
фото з відкритих джерел

Щоб допомогти Олегу Вергелісу, потрібно здати кров

Відомий театральний критик, мистецтвознавець, письменник, Заслужений журналіст України Олег Вергеліс потрапив до лікарні та потребує допомоги. Друзі чоловіка закликають усіх небайдужих здати кров. Про це написала на своїй сторінці у Facebook колега Олега Вергеліса та активістка благодійного фонду «Прихилити небо» Юлія Самборська.

«Друзі, дуже треба Ваша допомога. Наш Олег Вергеліс потрапив до лікарні, потрібна кров, будь-яка група. При здачі треба мати паспорт, код, вказати для кого здаєте та лікарню номер 10. Після здачі треба взяти довідку. Я у Вас заберу її у будь-якому місці Києва», – йдеться у повідомленні.

Юлія Самборська також зазначила, що здати кров можна у Київському міському центрі крові за адресою у будні дні:

  • пр. Алішера Навої, 1 з 8-00 до 15-00 години;
  • вул. Максима Берлинського, 12 з 8-00 до 16-00 години;
Відомий театральний критик Олег Вергеліс потребує допомоги фото 1

Нагадаємо, раніше Київський міський центр крові звернувся до громадян закликом активніше ставати донорами крові. Як пояснили у Центрі, щоб забезпечити потребу в крові, на тисячу жителів має бути 40 донорів. Зараз ці показники – менше 20 осіб з тисячі. 

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Теги: журналіст

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