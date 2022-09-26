«Реквієм за Бучею». Кишинівський театр показав виставу про злочини путінської війни (фото, відео)

Актори читали вірші про обстріли в Бучу, про трагедію в Маріуполі, про біженців, життя яких було зруйноване російським вторгненням

У Кишиневі відбувся показ вистави «Реквієм за Бучею». Вистава була підготовлена за мотивами сучасних віршів про російську агресію, авторів з України, Молдови та Румунії, передає кореспондент «Главкома».

Молдовський театр Міхая Емінеску представив виставу «Реквієм за Бучею». Під час вистави були представлені сучасні поетичні форми авторів із трьох країн. Актори читали вірші про обстріли в Бучу, про трагедію в Маріуполі, про біженців, життя яких було зруйноване російським вторгненням 24 лютого.

В день показу у фойє театру були встановлені протитанкові «їжаки», а зі сцени транслювалися кадри зруйнованих українських міст.

Під час показу, зокрема були присутні й українські актори Національного драматичного театру імені Івана Франка, які своєю чергою привезли в Кишинів виставу «Кориолан».

Молдовський театр Міхая Емінеску представив виставу «Реквієм за Бучею» Главком

«Главком» поспілкувався у кулуарах театру із корифеєм українського театрального мистецтва Богданом Бенюком.

«Те, що ми побачили «Реквієм за бучею» – це великий емоційний сюрприз», бо актори, які підготовили переклад віршів, і Андруховича (Юрій Андрухович), і Сергія Жадана, – вони зробили літературну композицію надзвичайно емоційною. Ми сиділи в залі, і це все по живому відчувається. Я можу сказати, що у Молдові ми відчули велику підтримку», – сказав Бенюк.

Бенюк також додав, що театрали в Кишиневі також обговорювали, як спільно можна протистояти російському натиску й російській агресії.

Молдовський театр Міхая Емінеску представив виставу «Реквієм за Бучею» Главком

«Те, що ми сьогодні чули – йшло від щирого серця. Вони говорять тими самими словами, як і ми.. і та, допомога, яку вони надають. Маленька країна, яка має велику кількість проблем говорили так щиро про нас з вами», – додав актор.

«Найважливіші слова, які тут прозвучали – це «Добрий день, ми з України». Ці слова на слуху разом з нашою «Червоною калиною», яка зажурилася, але вона йде через велику впертість…Нам треба вміти знаходити спільну мову з тими людьми, які по всьому світу підтримують Україну», – зазначив український актор.

Бенюк підкреслив, що театр, як і освіта – це міцна сила, яка протистоїть культурній експансії агресора. Відмітимо, Національний драматичний театр імені Івана Франка в рамках фестивалю румунських, українських та молдовських театрів покажуть у Кишиневі виставу «Кориолан».

Раніше «Главком» повідомляв, що режисер молдовського театру імені Міхая Емінеску готував до 9 травня виставу-реквієм в пам’ять про жертв російських окупантів.