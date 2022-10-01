У столиці відновлює роботу головна театральна сцена країни

У жовтні пройдуть вистави на основній сцені театру Франка

Вже анонсовано дві вистави в театрі ім. Франка у жовтні

Національний академічний театр імені Івана Франка відновлює роботу на своїй основній сцені. Про це повідомляється на сторінці театру в соцмережі.

Адміністрація театру інформує, що в жовтні частина вистав пройде на сцені театру Лесі Українки, а частина – на Основній сцені театру ім. Франка.

Так, на сцені театру Лесі Українки пройдуть такі вистави:

«Коріолан» (12 жовтня),

«Незрівнянна» (13 жовтня),

«Тев'є-Тевель» (19 жовтня),

«Кайдашева сім'я» (26 жовтня).

На Основній сцені театру Франка відбудуться вистави:

«Украдене щастя» (20 жовтня),

«Авантюра Никодима Дизми» (27 жовтня).

Зазначається, що афіша жовтня буде істотно доповнена.

Адміністрація також звертає увагу глядачів, що в будні дні початок вистав о 17 годині, в суботу та неділю – о 15 годині.

Початок вистав на Камерній сцені імені С. Данченка залишається незмінним, о 17 годині.

Каса театру працює з 11 до 18 години.

Як відомо, від початку війни Національний театр імені Івана Франка грає свої постановки на Новій сцені Театру імені Лесі Українки.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо про смерть українського театрального критика, мистецького оглядача та Заслуженого журналіста України Олега Вергеліса.

Матеріали Олега Вергеліса на «Главкомі» читайте тут, також читайте його колонку.