У Протасовому Яру з’явилося місце пам’яті Романа Ратушного (фото)

Активісти обіцяють довести справу Ратушного до кінця

У Протасовому Яру в Києві зеленбудівці створили кілька квіткових композицій на честь загиблого в російській війні проти України Романа Ратушного.

Минулого тижня на вулиці Протасів Яр зеленбудівці зробили квіткову композицію у вигляді емблеми громадської організації «Захистимо Протасів яр», яку заснував Ратушний.

Днями під муралом із написом «Роман Ратушний. Герої не вмирають» та його цитатою з’явився напис із квітів «Україна пам’ятає» та свічки пам’яті, повідомляє Вечірній Київ.

«Роман Ратушний об‘єднав громаду, дав людям надію і віру в свої сили в боротьбі за розбудову нашого суспільства, нашої країни. Справа його життя – це збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та створення парку-заказнику. І ми доведемо його справу до кінця!» – обіцяють у ГО «Захистимо Протасів Яр».

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.