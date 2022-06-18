Кличко обіцяє уберегти Протасів Яр від забудови у пам'ять про Ратушного

За словами мера столиці, смерть Ратушного – це велика втрата для Києва та для нашої держави

Мер столиці заявив, що київська влада підтримує перейменування однієї з вулиць міста на честь Романа Ратушного

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв залишити Протасів Яр зеленою зоною в пам'ять про громадського активіста та військового Романа Ратушного, який боровся із забудовою цієї території. Про це Кличко написав у Telegram.

Мер додав, що київська влада підтримує перейменування однієї з вулиць міста на честь Романа Ратушного – ідеться про вулицю Волгоградську Солом'янського району.

«Переконаний, ім‘я Романа буде увіковічнене в назві вулиці в Києві. А також житиме його справа захисту зелених зон Києва. Зокрема, Протасового Яру. Мрія Романа здійсниться - Протасів яр залишиться зеленою зоною його рідного й улюбленого міста», – написав Кличко.

За словами мера столиці, смерть Ратушного – це велика втрата для Києва та для нашої держави.

«Він був відважним, нікого не боявся, хоч і отримував погрози, і ніколи не ховався. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів...Я до останнього не вірив, що Роман загинув... Це велика втрата для столиці, для нашої держави», – додав Кличко.

Нагадаємо, що активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Вулицю Волгоградську, яка розташована біля Протасового Яру в Києві, пропонують перейменувати на честь Романа Ратушного.

У Києві 18 червня пройшла церемонія прощання із героєм Романом Ратушним. До Михайлівського собору на прощання з Ратушним прийшли понад 200 людей