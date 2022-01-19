Битва за Протасів Яр. Верховний суд поставив крапку у справі

У судах тривала довга боротьба за захист парку від незаконних будівництв

Сьогодні, 19 січня, Верховний суд України визнав недійсним договір оренди ділянки землі у Протасовому Яру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Договір суборенди землі у Протасовому Яру визнаний недійсним! Сьогодні Верховний суд відмовив в задоволенні скарги ТОВ «Бора» на рішення про визнання договору суборенди земельної ділянки недійсним і залишив в силі рішення суду першої інстанції. Сам договір оренди порушує публічний порядок і юридичні вимоги. Бо колись Черновецький підписав його самовільно і без згоди Київради. Це встановлено в рішеннях попередніх судових інстанцій. Майже три роки боротьби громади і міської влади за парк у Протасовому Яру дали позитивний кінцевий результат», – написав Кличко.

Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі Києва.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Господарський суд Києва визнав, що колишній мер Леонід Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр.

Суд визнав недійсним договір суборенди між ТОВ «Бора» та ТОВ «Дайтона груп» земельної ділянки на території Протасового Яру.

Підставою для позову стало те, що Київська міська рада не надавала дозволу на передачу земельної ділянки у суборенду, а власне договір суборенди будо укладено із рядом порушень.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

Столична влада оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру.



