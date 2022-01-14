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    Війна за Протасів Яр. Верховний Суд став на сторону киян

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    Столична влада планує створити ландшафтний заказник місцевого значення &laquo;Протасів Яр&raquo; - Війна за Протасів Яр. Верховний Суд став на сторону киян
    Столична влада планує створити ландшафтний заказник місцевого значення «Протасів Яр»
    фото з відкритих джерел

    У судах триває боротьба за очищення Протасового Яру від незаконних будівництв

    Верховний Суд України нещодавно підтвердив законність і обґрунтованість рішень Київради 2020 року щодо Протасового Яру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    Йдеться про заяву Київради щодо неприпустимості забудови всієї території урочища Протасів Яр і рішення про повернення земельної ділянки в категорію зелених зон.

    «Позиція міської влади є спільною з позицією громади Протасового Яру та її представників. Наразі в судах триває боротьба за очищення земельних ділянок парку від недійсних правочинів. А міська влада паралельно веде роботу щодо створення ландшафтного заказника на території урочища. Наша позиція незмінна і ми з громадою послідовно відстоюємо її в судах!» – зазначив Кличко.

    Як повідомлялося, у березні 2021 року Господарський суд Києва визнав, що колишній мер Леонід Черновецький неправомірно віддав під забудову Протасів Яр.

    Суд визнав недійсним договір суборенди між ТОВ «Бора» та ТОВ «Дайтона груп» земельної ділянки на території Протасового Яру.

    Підставою для позову стало те, що Київська міська рада не надавала дозволу на передачу земельної ділянки у суборенду, а власне договір суборенди будо укладено із рядом порушень.

    20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

    30 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника.

    Столична влада оскаржила рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо забудови Протасового Яру.

    Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом’янському районі Києва.

    У Протасовому яру ТОВ «Дайтона Груп» мало намір збудувати ЖК Tourbillon. ТОВ «Дайтона Груп» пов’язане із Геннадієм Корбаном.

    Керівником ТОВ «Бора» є Олександр Сліпко, що діяв як представник Вадима Столара по довіреності при купівлі для останнього будинку та ділянки у Києві.

    Читайте також: Битва за Протасів Яр. «На паркані виб’ють імена всіх, хто долучився...»
    Теги: Віталій Кличко Київ суд будівництво забудова Верховний Суд України парк
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    Війна за Протасів Яр. Верховний Суд став на сторону киян