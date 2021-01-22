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    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)

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    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
    У результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У водія виявлено 2,17 проміле алкоголю

    У четвер, 21 січня, на вулиці Миколи Краснова у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо інспектори з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen рухався у напрямку проспекту Перемоги, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

    За даними соцмереж, водій заснув за кермом.

    Патрульні помітили у 31-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер – 2,17 проміле, що майже у 11 разів перевищує дозволений рівень.

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    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
    П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)

    Патрульні склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

    Чоловіка оглянули медики та ушпиталили до лікарні.

    З'ясовувати обставини події викликали слідчо-оперативну групу.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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