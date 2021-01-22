П’яна ДТП в Києві: водій заснув за кермом і врізався у стовп (фото, віде)
У водія виявлено 2,17 проміле алкоголю
У четвер, 21 січня, на вулиці Миколи Краснова у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо інспектори з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen рухався у напрямку проспекту Перемоги, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.
За даними соцмереж, водій заснув за кермом.
Патрульні помітили у 31-річного водія явні ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на стан сп'яніння на місці, результат перевірки приладом Драгер – 2,17 проміле, що майже у 11 разів перевищує дозволений рівень.
Патрульні склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
Чоловіка оглянули медики та ушпиталили до лікарні.
З'ясовувати обставини події викликали слідчо-оперативну групу.