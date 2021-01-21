  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП загинула одна людина і троє травмовані

    Сьогодні, 21 січня, на перехресті вулиць Яблонської та Окружної у Ворзелі, на кордоні з Бучею, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Зіткнулися декілька автомобілів. Найбільше постраждав автомобіль ВАЗ. У нього повністю розбита моторна частина.

    Вся дорога усипана уламками.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)

    За попередніми даними, одна людина загинула, троє постраждали.

    На місці працює швидка допомога і поліція. Причини аварії встановлюються.

    Через ДТП рух транспорту на розвилці Ворзель - Буча - Ірпінь ускладнений.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина Ірпінь Буча автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies