Смертельна ДТП під Києвом: від ВАЗ лишилась купа брухту (фото, відео)
У ДТП загинула одна людина і троє травмовані
Сьогодні, 21 січня, на перехресті вулиць Яблонської та Окружної у Ворзелі, на кордоні з Бучею, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Зіткнулися декілька автомобілів. Найбільше постраждав автомобіль ВАЗ. У нього повністю розбита моторна частина.
Вся дорога усипана уламками.
За попередніми даними, одна людина загинула, троє постраждали.
На місці працює швидка допомога і поліція. Причини аварії встановлюються.
Через ДТП рух транспорту на розвилці Ворзель - Буча - Ірпінь ускладнений.