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    Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі

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    У ДТП потрапили три автомобілі - Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: Нацполіція

    Водій авто ВАЗ загинув на місці ДТП

    Сьогодні, 21 січня, близько 12 години у місті Буча трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автотранспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 24-річна водій авто Honda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі автомобілю ВАЗ, в результаті чого сталося зіткнення.

    Після цього легковик ВАЗ здійснив лобове зіткнення з вантажівкою Renault.

    Внаслідок зіткнення водій авто ВАЗ загинув на місці події, його особу встановлюють працівники поліції. Ще двоє пасажирів цієї автівки доправлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

    Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії, опитуються свідки ДТП.

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    Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі
    Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі
    Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі

    Раніше у соцмережі повідомили про смертельну ДТП під Києвом.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина Буча автомобіль
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