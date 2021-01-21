Поліція повідомила подробиці смертельної ДТП у Бучі

У ДТП потрапили три автомобілі

Водій авто ВАЗ загинув на місці ДТП

Сьогодні, 21 січня, близько 12 години у місті Буча трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автотранспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 24-річна водій авто Honda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі автомобілю ВАЗ, в результаті чого сталося зіткнення.

Після цього легковик ВАЗ здійснив лобове зіткнення з вантажівкою Renault.

Внаслідок зіткнення водій авто ВАЗ загинув на місці події, його особу встановлюють працівники поліції. Ще двоє пасажирів цієї автівки доправлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини аварії, опитуються свідки ДТП.

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