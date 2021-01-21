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    У Києві автомобіль на переході збив жінку (фото)

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    Автомобіль КІА збив жінку&nbsp; - У Києві автомобіль на переході збив жінку (фото)
    Автомобіль КІА збив жінку 
    Фото: dtp.kiev.ua

    Лікарі шпиталізували жінку у важкому стані

    Сьогодні, 21 січня, на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль КІА збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

    Постраждалу у важкому стані швидка допомога терміново госпіталізувала.

    На місці ДТП працює поліція. Правоохоронці перекрили дорогу у місці автопригоди.

    Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

    Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

    19 січня у Києві сталася чергова ДТП з наїздом на пішохода. На вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували до медичного закладу

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль жінка
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