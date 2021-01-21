У Києві автомобіль на переході збив жінку (фото)

Лікарі шпиталізували жінку у важкому стані

Сьогодні, 21 січня, на проспекті Науки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль КІА збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалу у важкому стані швидка допомога терміново госпіталізувала.

На місці ДТП працює поліція. Правоохоронці перекрили дорогу у місці автопригоди.

Як повідомлялося, 18 січня на вулиці Алматинській у Києві автобус збив чоловіка на пішохідному переході.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди.

19 січня у Києві сталася чергова ДТП з наїздом на пішохода. На вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували до медичного закладу