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Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)
фото: Андрій Нєбитов

Потерпілі та пошкодження відсутні

У одному із районів Київської області була виявлена воронка від ворожих обстрілів. Фото оприлюднив очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Діаметр влучання близько 8 м, глибина понад 2,5», – уточнив деталі Нєбитов.

За його даними, потерпілі та пошкодження відсутні. «Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд», – зазначив він.

Інший наслідок прильоту зафіксовано у Києві. «В Голосіївському районі в подвір’ї приватного будинку впали уламки ракети. Загорання ліквідовано. Потерпілих та руйнувань немає», – уточнили в МВС.

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Також Нєбитов показав уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. «Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події. Дякуємо ЗСУ за чудову роботу», – написав очільник поліції.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

Теги: окупанти Віталій Кличко рятувальники поліція ракета

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