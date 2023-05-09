Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
Влада повідомила перші подробиці про наслідки ракетного удару по столиці
У Києві під час повітряної тривоги працювала ППО, над столицею збито ракети.
Київська міська військова адміністрація повідомила про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:
- у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;
- у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.
Інформація по потерпілих не надходила. Дані попередні, уточнюються, підкреслює КМВА.
О 6:04 в Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, пов'язаної з ракетною загрозою, у Київській області працювали сили ППО, лунали вибухи.
Близько 4:00 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових груп, причиною тривоги є запуск стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. Тривога тривала дві години.
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