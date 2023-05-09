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Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
Сили ППО збили над столицею ракети
фото з відкритих джерел

Влада повідомила перші подробиці про наслідки ракетного удару по столиці

У Києві під час повітряної тривоги працювала ППО, над столицею збито ракети.

Київська міська військова адміністрація повідомила про попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:

  • у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;
  • у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Інформація по потерпілих не надходила. Дані попередні, уточнюються, підкреслює КМВА.

О 6:04 в Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, пов'язаної з ракетною загрозою, у Київській області працювали сили ППО, лунали вибухи.

Близько 4:00 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових груп, причиною тривоги є запуск стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. Тривога тривала дві години.

Теги: окупанти Київ війна ракета

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