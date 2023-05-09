Над Києвом знищено близько півтора десятка ракет: деталі від влади

Атака на Київ була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників

У ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість дронів Shahed, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, ймовірно, типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно!» – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

Попередньо, обійшлося без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги, пов'язаної з ракетною загрозою, у Київській області працювали сили ППО, лунали вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

КМВА повідомила про наслідки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

Близько 4:00 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових груп, причиною тривоги є запуск стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. Тривога тривала дві години.