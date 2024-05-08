Ракети заходили на Київ з різних напрямків: деталі ранкового обстрілу

Повітряна тривога в столиці тривала понад три години

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

«Черговий ракетний удар по мирних містах України і по Києву зокрема! Черговий доказ для всього цивілізованого світу саме сьогодні, у День памʼяті та примирення – зло не зникло! Фашисти сучасності – рашисти продовжують вбивати мирних людей», – зазначив Попко.

За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Водночас на Київщині, за інформацією ДСНС, сталося загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури в одному з населених пунктів Броварського району.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко та зазначив, що рятувальники працюють, а офіційні подробиці будуть згодом.

Нагадаємо, 8 травня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Водночас зберігалася загроза застосування БпЛА.

Під час тривоги вибухи лунали в низці областей та міст, зокрема в Харкові та на Полтавщині, Києві, Львівщині, Запоріжжі, Івано-Франківщині.