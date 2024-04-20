Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
Постраждалих від атаки на Запоріжжя немає
Сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
«Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя», – написав глава регіону.
За його словами, постраждалих від цієї атаки немає. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, що 20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи.
Крім того, сьогодні о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу.
До слова, ввечері 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.
Триває 787-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення на фронті.
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