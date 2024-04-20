Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів

20 квітня вранці у Запоріжжі пролунали кілька вибухів

Постраждалих від атаки на Запоріжжя немає

Сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

«Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя», – написав глава регіону.

За його словами, постраждалих від цієї атаки немає. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, що 20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи.

Крім того, сьогодні о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, ввечері 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Триває 787-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення на фронті.