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Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибухи в Запоріжжі: влада назвала ціль окупантів
20 квітня вранці у Запоріжжі пролунали кілька вибухів
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Постраждалих від атаки на Запоріжжя немає

Сьогодні рано-вранці російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту промисловості в Запоріжжі. Минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

«Російські терористичні війська знов атакували  ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя», – написав глава регіону.

За його словами, постраждалих від цієї атаки немає. Деталі  уточнюються.

Нагадаємо, що 20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. 

Крім того, сьогодні о 06:44 в Одесі пролунав вибух. Через хвилину в області було оголошено повітряну тривогу. 

До слова, ввечері 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Триває 787-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення на фронті.

Теги: Запоріжжя ракетна атака вибух

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