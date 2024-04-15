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Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Засідання військового кабінету Ізраїлю завершилося без рішення щодо відповіді на удар Ірану
фото: Amos Ben Gershom/ GPO

Ізраїль ще не визначився щодо часу та масштабу відповіді на удар Ірану

У ніч на 15 квітня у Дніпрі пролунав вибух. Ізраїль не зміг визначитися з відповіддю на атаку Ірану. Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Дніпрі

У ніч на 15 квітня в Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Дніпропетровській та низці інших східних і південних областей тривала повітряна тривога.

Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану

Кількагодинне засідання військового кабінету завершилося без рішення про те, як Ізраїль відповість на атаку Ірану. По це пише CNN з посиланням на ізраїльського чиновника.

За його словами, Кабінет міністрів Ізраїлю сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився щодо часу та масштабу цієї відповіді. Зазначається, що ізраїльським військовим доручено розробити додаткові варіанти відповіді.

Як пише The Times of Israel із посиланням на ізраїльські ЗМІ, міністри призупинили обговорення, так і не прийнявши рішення, хоча очікується, що вони зберуться знову в найближчому майбутньому.

У Конгресі США досягнуто консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

У неділю президент США провів телефонну розмову із лідерами демократів і республіканців в обох палатах Конгресу Чаком Шумером, Мітчем Макконнеллом, Хакімом Джеффрісом, і спікером Палати представників Майком Джонсоном. За підсумками цієї розмови Шумер висловив сподівання, що «цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам».

Сам Джонсон після розмови заявив, що цього тижня знову спробує винести на розгляд конгресменів пакет допомоги Ізраїлю. Спікер не уточнив, чи міститиме пакет допомогу Україні, чи Конгрес розглядатиме допомогу Ізраїлю окремо.

Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського

Представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан закликав дослухатися до слів президента України Володимира Зеленського про загрозу дій Тегерана та Москви для світу. Про це постпред заявив на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН щодо іранської масованої атаки.

Ердан нагадав, що через передані Тегераном Москві ударні дрони типу «Шахед» загинула значна кількість українських мирних громадян під час регулярних повітряних атак з боку Росії.

«Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку минулої ночі, сказав: «Звук іранських безпілотників «Шахед», інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою, і цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу». Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь!» – додав ізраїльський дипломат.

Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ

Сполучені Штати закликали Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи через підвищення світових цін на нафту. Однак наразі наша держава не бачить причино-наслідкові зв'язки щодо цього. Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону. 

«Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?», – сказав Кулеба. 

Міністр додав, що треба мислити своїми інтересами. Тому якщо партнери кажуть, що дадуть сім батарей Patriot з проханням не робити того чи іншого, тоді, за словами Кулеби, є предмет для розмови. Але якщо немає цих батарей, немає пакету допомоги і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмету для розмови, і кожен виживає як може.

Теги: вибух міністр Ізраїль завод держава президент озброєння тривога шахед

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