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На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи
Роботи допомагають рятувальникам
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

Рятувальники намагаються загасити вогонь уже третій день поспіль

На Одещині після російського обстрілу третій день поспіль не припиняється пожежа на агропромисловому підприємстві. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи фото 1

Як зазначається, вже третій день поспіль рятувальники намагаються загасити пожежу на агропромисловому підприємстві, по якому завдали ракетного удару російські окупанти.

На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи фото 2

Під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники ДСНС України.

На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи фото 3

Нагадаємо, російські війська у неділю, 21 квітня, завдали удару балістичною ракетою по Одещині. Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

20 квітня росіяни теж били по Одесі. Окупанти вдарили по приватному сектору міста, де завдали руйнувань житловим будинкам. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема трирічна дитина.

 

Теги: пожежа окупанти рятувальники Facebook ворог

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