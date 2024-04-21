На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи

Рятувальники намагаються загасити вогонь уже третій день поспіль

На Одещині після російського обстрілу третій день поспіль не припиняється пожежа на агропромисловому підприємстві. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як зазначається, вже третій день поспіль рятувальники намагаються загасити пожежу на агропромисловому підприємстві, по якому завдали ракетного удару російські окупанти.

Під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники ДСНС України.

Нагадаємо, російські війська у неділю, 21 квітня, завдали удару балістичною ракетою по Одещині. Ворог поцілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

20 квітня росіяни теж били по Одесі. Окупанти вдарили по приватному сектору міста, де завдали руйнувань житловим будинкам. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема трирічна дитина.