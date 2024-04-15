Росіяни у пастці оборони українських захисників на Донбасі та Півдні

У районі Красногорівки наші війська вживають проактивні заходи для знищення ворога

Огляд ситуації на фронті

Почнемо із заяви Головнокомандувача ЗСУ Сирського про те, що російські загарбники планують взяти Часів Яр до 9 травня, щоб їх пропаганда могла показати хоч якусь «перемогу».

Відповідно, саме цей намір ворога ймовірно «задаватиме рамку» для всіх подій на полі бою у найближчий місяць.

У даному випадку, якщо станом на 9 травня оборона Часового Яру триватиме, значить буде зірвано не просто задум російських нападників взяти це місто, буде зірвано задум російських нападників і по створенню передумов до чергового «великого наступу», запланованого на травень-червень.

Крім того, не можемо пропустити подію, яка відбулась 13 квітня, і про яку офіційно стало відомо уже 14 квітня – Сили оборони України виконали ракетний удар по пункту управління російської групи військ «Центр», розміщеному в тимчасово окупованому Луганську.

Вже є супутникові знімки, які підтверджують сам факт ураження такого об’єкта.

Оця ворожа група військ «Центр», наскільки відомо, діє на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Тому є підстави очікувати, що ракетний удар ЗСУ по пункту управління у Луганську погіршить керованість ворожих військ на полі бою. І є заодно підстави вважати, що цей ракетний удар якраз і було завдано для того, щоб «збити» ворогу темпи підготовки до нової наступальної операції.

Ще маємо відзначити, що у наших військах набувають все більшого поширення саме звичайні рушниці для відстрілу ворожих fpv-дронів, як автоматичні, так і звичайні дробовики. Такий вид зброї не менш ефективний, чим «антидронова рушниця», але й більш масовий та простіший у використанні.

За напрямками по фронту наразі:

Бахмутський напрямок

Протягом вихідних були повідомлення, що росіяни окупували село Богданівка на підступах до Часового Яру, Міноборони заявляло, що бої за населений пункт насправді ще тривають; на даний момент по цьому чітких оновлень нема.

Крім того, фіксувалась спроба окупантів прорватись обхідним маршрутом на одну з околиць самого міста Часів Яр, ця спроба армії РФ була успішно відбита нашими захисниками.

Авдіївський напрямок

Тут на даний момент лінія фронту тримається стабільно.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Ефект для російських нападників від дій Сил оборони України досі настільки потужний, що тут ворог уже котрий день підряд взагалі не атакує «на суші».

Новопавлівський напрямок

У районі Красногорівки наші війська вживають проактивні заходи для знищення ворога.

Південь загалом

Оборона ЗСУ у районах біля Кринок, Роботиного та Старомайорського тримається стійко.